CL Bahas Mantan Kekasih di Lagu Lover Like Me

jpnn.com, JAKARTA - Bintang K-Pop, CL akhirnya merilis single terbarunya yang berjudul Lover Like Me.

Lagu tersebut merupakan single kedua dari album solo perdananya bertajuk ALPHA yang akan dirilis Oktober 2021.

Lover Like Me menjadi bagian dari perjalanan CL yang ditunggu-tunggu setelah kesuksesan single Spicy beberapa waktu lalu.

CL menunjukkan kemampuan vokal dan performa rap dalam lagu baru tersebut.

Perempuan berjuluk Queen of K-Pop itu menyebut lagu Lover Like Me menceritakan tentang seorang mantan kekasih yang tidak menghargainya.

"Harus memberi tahu anda, jika anda membiarkan saya pergi, anda tidak akan pernah menemukan kekasih lain seperti saya," kata CL lewat lagu terbarunya.

Lagu Lover Like Me sekaligus menjadi era baru bagi musisi bernama asli Lee Chae-rin tersebut.

Sebab, CL kini mengarungi industri musik sebagai musisi independen.