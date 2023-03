Clinton Augusto Bagi-Bagi Hadiah untuk Agen di Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Muscle First sebagai brand suplemen ternama di Indonesia mengadakan program bagi-bagi hadiah.

Hal ini dalam rangka merayakan pencapaian tertinggi para agen dalam penjualan produk Muscle First di 2022.

Penghargaan ini diadakan di kantor Muscle First dengan mengundang setiap perwakilan agen Muscle First untuk hadir langsung.

Kesuksesan para agen pun tak luput dari keberhasilan Clinton Augusto Kartawijaya selaku CEO Muscle First.

Penghargaan ini diawali dengan memberikan ucapan sambutan, selamat, hingga terima kasih kepada seluruh agen reseller atas dedikasi dan kerja keras dalam mencapai penjualan yang tinggi pada tahun kemarin.

Selanjutnya, perwakilan agen Muscle First juga membagikan kisah pengalaman mereka di awal menjual produk perusahaan hingga sukses seperti sekarang ini.

Muscle First selalu membagikan hadiah-hadiah menarik setiap tahun untuk para agen yang memiliki penjualan tinggi.

Seorang agen Muscle First yang mendapatkan hadiah sepeda motor Kawasaki Ninja dan lima agen Muscle First lainnya mendapatkan Honda New Vario 150 sporty.