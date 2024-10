Coach Yusman Ajak Pengusaha Indonesia Pelajari Sistem Manajemen Inovatif di AS

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 15 pengusaha Indonesia diajak belajar langsung dari empat pabrik dan satu perusahaan logistik di Amerika Serikat (AS) yang menerapkan sistem manajemen inovatif, The Great Game of Business®.

Kunjungan ini berlangsung pada 16-18 September 2024 di Springfield, Missouri, dan diinisiasi oleh Coach Yusman S, pelatih bisnis terbaik di Indonesia.

Para pengusaha yang berpartisipasi dalam program ini berasal dari berbagai industri, termasuk perkapalan, logistik, teknologi informasi, hotel dan restoran, serta aksesoris fashion.

Kunjungan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana sistem manajemen terbaru yang belum banyak diterapkan di Indonesia, bisa membantu perusahaan tumbuh secara berkelanjutan.

Sistem The Great Game of Business® memungkinkan para karyawan untuk memiliki saham dan terlibat aktif dalam pengelolaan perusahaan.

Pabrik-pabrik yang dikunjungi antara lain SRC Heavy Duty, SRC Automotive, SRC Electrical, serta perusahaan logistik SRC Logistics dan CNH Reman.

Jack Stack, CEO dari SRC Holdings, turut hadir dalam kunjungan ini untuk berbagi pengalaman dan wawasan mengenai penerapan sistem manajemen The Great Game of Business®.

Stack merupakan pencipta sistem tersebut dan telah sukses mengubah perusahaannya dari ambang kebangkrutan menjadi perusahaan besar dengan omzet Rp 10 triliun per tahun.