Cobra Dental Innovation Day, Ikhtiar Memajukan Dunia Kedokteran Gigi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Cobra Dental Indonesia kembali menyelenggarakan acara menarik membahas seputar dunia kedokteran gigi yang bertajuk Cobra Dental Innovation Day.

Berlangsung pada Selasa, 30 April 2024, di Hotel Best Western, Senayan Trade Center (STC), Jakarta, acara tersebut menjadi momen penting bagi para praktisi kedokteran gigi di Indonesia.

Bekerja sama dengan Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia (PABMI), Cobra Dental menghadirkan salah satu Hygiene advisor dari W&H Group, Dr. Christian Stempf.

Baca Juga: Kim Soo Hyun Perkenalkan MIDO Multifort TV Big Date S01E01

Cobra Dental Innovation Day merupakan sebuah seminar yang bertujuan untuk memfasilitasi para dokter gigi Indonesia dalam mendapatkan edukasi berkualitas untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus klinis secara tepat dan efektif.

Acara tersebut juga menghadirkan informasi mengenai teknologi terbaru di bidang kedokteran gigi serta cara pengimplementasian.



Dengan tema Safeguarding Patient Health: Advanced Sterilization Practices and Oral Surgery Techniques for better patient outcome, Cobra Dental Innovation Day merupakan komitmen Cobra Dental dengan Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia (PABMI) mengenalkan teknologi terbaru yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien.

"Kami menyelenggarakan acara ini sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung para dokter gigi Indonesia agar terus berada di garis depan dalam mengikuti perkembangan teknologi kedokteran gigi," kata Revozan, Head Marketing Cobra Dental.

Baca Juga: Bakar Lemak Tubuh dengan Mengonsumsi 4 Makanan dan Minuman Ini

"Kami percaya bahwa dengan meningkatkan wawasan dan keterampilan para dokter gigi, kami dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia," sambungnya.