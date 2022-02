Coldplay dan Selena Gomez Merilis Video Let Somebody Go

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Coldplay akhirnya merilis video klip Let Somebody Go.

Lagu yang menyayat hati itu merupakan hasil kolaborasi dengan Selena Gomez



Coldplay menggandeng sutradara Dave Meyers untuk pembuatan video Let Somebody Go.

Video tersebut terinspirasi Escher yang menakjubkan dan dikoreografikan oleh Yoann Bourgeois.

Let Somebody Go diambil dari album hit Coldplay Music Of The Spheres yang telah melampaui lebih dari satu miliar total streaming.

Single tersebut merupakan tindak lanjut dari lagu My Universe dari Coldplay dan BTS membuat sejarah sebagai peringkat satu Billboard Hot 100.

Bulan depan, Coldplay akan memulai tur dunia pada 2022 di Kosta Rika.

Coldplay akan singgah ke sejumlah negara. (ded/jpnn)



