Coming Home

jpnn.com - Inggris tidak pernah bisa menjadi bagian integral Eropa. Secara geografis Inggris dan Eropa daratan dipisahkan oleh Selat Dover.

Untuk mencapai dua sisi selat dilakukan melalui air maupun terowongan sepanjang 50 kilometer yang menghubungkan Inggris dengan Prancis.

Keterpisahan geografis ini kemudian memengaruhi hubungan psikologis Inggris dengan Eropa.

Di masa lalu, Inggris adalah negara superpower dunia. Kekuasannya membentang luas dari Asia sampai ke Afrika. Kekuatan angkatan lautnya menguasai samudera tidak ada tandingnya.

Karena luas dan kuatnya Inggris sampai ada ungkapan "The Sun Never Set in Great Britain", matahari tidak pernah tenggelam di Britania Raya.

Ini berarti menunjukkan bahwa secara harfiah matahari selalu bersinar di wilayah kekuasaan Inggris. Karena bentangnya yang luas maka ketika di satu negara kekuasan Inggris di wilayah bara matahari terbenam maka di wilayah kekuasan Inggris di timur matahari mulai terbit.

Begitu seterusnya sehingga matahari tidak pernah tenggelam di wilayah kekuasaan Inggris.

Ungkapan itu juga punya maksud politik. Matahari adalah lambang kekuasaan. Matahari yang tidak pernah tenggelam di Britania Raya berarti bahwa Britania akan tetap menjadi superpower yang selalu bersinar di dunia.