Coppa Italia: Link Live Streaming dan Prediksi Inter Milan vs AS Roma

jpnn.com, MILAN - Laga big match tersaji di perempat final Copa Italia saat Inter Milan menantang AS Roma di Giuseppe Meazza, Rabu (9/2) dini hari WIB.

Kedua tim sudah saling bertemu sebanyak satu kali di musim ini, yakni pada pekan ke-16 Serie A di Stadion Olimpico.

Saat itu, Roma asuhan Jose Mourinho keok 0-3 dari Nerazzurri -julukan Inter Milan- lewat gol Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, dan Edin Dzeko.

Inter yang sedang terluka setelah takluk 1-2 dari AC Milan pada Derby della Madonina tentu siap menjadikan Roma tumbal kemarahan mereka.

Setali tiga uang, nasib kurang baik juga menaungi AS Roma. Serigala Ibu Kota hanya bermain imbang 0-0 kontra Genoa pada laga yang diwarnai kartu merah Nicolo Zaniolo.

Karena itu, laga Inter Milan vs AS Roma diprediksi berjalan menarik karena kedua tim butuh kemenangan untuk menunjukkan eksistensinya sebagai klub besar Italia.

Head to Head Inter Milan vs AS Roma

Inter lebih unggul dari Roma dalam lima pertemua terakhir. Pasukan Simone Inzaghi mendulang dua kali menang dan tiga kali seri.