Crayola Eyes Akhirnya Meluncurkan Album Perdana 'Gushing'

jpnn.com, JAKARTA - Band pop/psychedelia asal Jakarta, Crayola Eyes akhirnya meluncurkan album perdana berjudul Gushing.

Album yang dirilis bawah naungan LaMunai Records itu berisi 8 lagu dalam durasi sekitar 41 menit.

Lagu-lagu yang bersemayam dalam album Gushing yakni Teaching of Truth, Blacker Than Coal, Spectrum (for Sonic Boom), Love Traffic (feat. Aghnia Azka), Pocket Moon, Crayola Eyes, Grass Lick, Today’s News, Tomorrow’s Films.

Crayola Eyes mengeklaim album tersebut memiliki beragam gaya musik yang dapat tetap terikat menjadi suatu kesatuan berkat ciri khas mendasar.

"Album ini memiliki pusaran wall-of-sound, perjalanan ke pinggiran kelam psychedelia akhir ‘60-an, hingga balada yang apa adanya," ungkap pihak Crayola Eyes dalam keterangan resmi.

Band beranggotakan Reno Nismara (vokal), Kendra Ahimsa (gitar), Bayu Andrianto (gitar), Aditya Hadisusanto (bas), Anindya Anugrah (kibor), dan Ferry Prakarsa (drum) itu melibatkan musisi lain untuk produksi album Gushing.

Crayola Eyes menggandeng Bernardus Fritz dari Sunmantra sebagai produser pada penciptaan album.

Kolaborasi tersebut dipicu oleh kebutuhan band untuk memiliki sepasang telinga baru guna mengembangkan materi lebih jauh lagi.