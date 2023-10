Crayola Eyes Resmi Bergabung dengan Label Asal Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Jakarta, Crayola Eyes resmi bergabung dengan label rekaman Fuzz Club Records yang berbasis di London, Inggris.

Grup beranggotakan Reno Nismara (vokal), Kendra Ahimsa (gitar), Bayu Andrianto (gitar), Aditya Hadisusanto (bas), Anindya Anugrah (kibor), dan Ferry Prakarsa (drum) itu mengungkap kebahagiaan bergabung ke Fuzz Club Records.

"Senang sekali akhirnya bisa membagikan kabar bahwa kami bergabung dengan Fuzz Club Records, ditemani nama-nama legendaris dan juga pendatang baru dari seluruh dunia. Kami sudah lama ingin merilis Gushing dalam format piringan hitam dan kami gembira Fuzz Club Records adalah pihak yang melakukannya," kata Reno Nismara, vokalis Crayola Eyes, Rabu (18/10).

Sebagai unit pop/psychedelia berbalut reverb, Crayola Eyes ternyata sudah mengikuti sepak terjang Fuzz Club Records sejak lama.

Sederet karya dari artis internasional pernah dirilis oleh label rekaman Fuzz Club Records.

Antara lain, The Jesus and Mary Chain, The Black Angels, King Gizzard & the Lizard Wizard, Alan Vega, The Telescopes, A Place to Bury Strangers, Elephant Stone, Holy Wave, hingga The Vacant Lots.

Pengumuman Crayola Eyes bergabung Fuzz Club Records juga diikuti dengan sejumlah kabar baik lainnya.

Crayola Eyes bakal merilis album perdana, Gushing dalam format piringan hitam alias vinyl untuk pertama kali pada 8 Desember 2023.