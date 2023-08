Cuma Ikut Test Drive, Pengunjung GIIAS 2023 Bisa Dapat Suzuki Jimny

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Sales Indonesia (SIS) mengumumkan program menarik untuk line up mobil hybrid andalannya.

SIS menghadirkan program test drive line up mobil hybrid Suzuki berhadiah Jimny bagi pengunjung GIIAS 2023 dan masyarakat luas.

Head of Brand Development & Marketing Research 4W Suzuki Indomobil Sales (SIS), Harold Donnel program itu dapat diikuti oleh semua pengunjung GIIAS yang penasaran dengan kendaraan Suzuki.

“Program ini boleh diikuti oleh siapa saja, terkecuali karyawan yang terlibat di Suzuki atau internal. Kegiatan ini tidak hanya dibatasi di GIIAS saja, konsumen Suzuki yang melakukan uji coba kendaraan-kendaraan hybrid milik Suzuki di showroom juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama,” jelas Harold Donnel di BSD, Tangerang, Selasa.

Selama GIIAS, Suzuki memberikan fasilitas berbagai kendaraan ramah lingkungan mereka yang bisa langsung dicoba seperti Grand Vitara, New XL7 Hybrid, All new Ertiga Hybrid.

Konsumen yang beruntung, nantinya tidak akan dibebani apa pun sama sekali, mulai dari biaya balik nama dan juga pajak sudah ditanggung oleh SIS.

Hal itu dilakukan guna menumbuhkan minat masyarakat akan kendaraan Suzuki di tanah air.

Pengunjung yang selesai melakukan test drive berhak mengikuti tiga jenis undian, yaitu First Surprise berhadiah Suzuki Jimny dengan cara mengunggah kegiatan di booth Suzuki ke media sosial pribadi, disertai tagar #SuzukiGIIAS2023, #SuzukiHybridWorld, #GoGetYourJimny, dan tag akun @suzuki_id.