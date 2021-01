Daddies Butuh Waktu 52 Menit Merobohkan 2 Raksasa Rusia

jpnn.com, BANGKOK - Ganda putra peringkat dua dunia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan memulai BWF World Tour Finals 2020 dengan kemenangan.

Namun, kemenangan tersebut diraih dengan susah payah.

Dalam pertandingan pertama mereka pada Grup B di Impact Arena 2, Bangkok, Rabu (27/1) sore WIB, Daddies menang atas duta Rusia Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov.

Daddies menang 21-18, 15-21, 21-17 atas ganda Rusia ranking 24 dunia itu.

25 - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan have now won their last 25 matches against European pairs.



They have also not lost a single match vs pairs from Europe since coming back together in 2018. Dominant.#BWFWorldTourFinals — Badminton Talk (@BadmintonTalk) January 27, 2021