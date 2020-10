Daftar Lengkap Nominasi MAMA 2020

jpnn.com, JAKARTA - Ajang penghargaan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020 akan digelar di Korea Selatan pada 6 Desember mendatang.

Pihak Mnet pun sudah mengumumkan para calon penerima penghargaan untuk berbagai kategori pada Kamis (29/10) lalu.

Para pemenang nantinya dipilih berdasarkan kriteria khusus antara lain untuk "Artist of the Year" dan "Artist Category Awards" ditentukan berdasarkan 30 persen voting resmi, 30 persen penilaian juri panel, 20 persen penjualan lagu digital dan 20 persen penjualan album fisik.

Adapun untuk pemenang kategori "Song of the Year" dan 'Song Genre Category Awards" didasarkan pada 20 persen voting resmi, 40 persen penilaian juri, 30 persen penjualan lagu digital dan 10 persen penjualan album fisik.

Pemenang kategori "Album of the Year" akan ditentukan dari 40 persen keputusan juri dan 60 persen penjualan album fisik, lalu kategori "Worldwide Icon of the Year", "Worldwide Fan's Choice Top 10" berdasarkan 60 persen voting resmi, 20 persen voting di media sosial dan 20 persen dari tayang video musik secara global.

Lalu, pemenang kategori "Best Music Video" ditentukan dari 70 persen penilaian juri panel dan sisanya tayangan video musik secara global.

Karya musik yang bisa masuk dalam kriteria harus dirilis antara 24 Oktober 2019 hingga 28 Oktober 2020.

Voting sendiri akan berlangsung daring pada 5 Desember pukul 23.59 waktu Korea Selatan atau 21.59 WIB. (antara/jpnn)