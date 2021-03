Daftar Lengkap Pemenang Golden Globe Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Golden Globe Awards ke-78 selesai digelar pada 28 Februari 2021. Ajang penghargaan itu dipandu oleh Amy Poehler dan Tina Fey yang pernah jadi pembawa acara tersebut pada 2015.

Ajang penghargaan bagi insan perfilman dunia itu biasanya berlangsung pada bulan Januari. Namun ditunda lantaran pandemi Covid-19.

Berikut daftar pemenang Golden Globe Awards 2021, dikutip dari Reuters, Senin (1/3).

Movie

Best Drama: Nomadland

Best Comedy or Musical: Borat Subsequent Moviefilm

Best Actor, Drama: Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Best Actress, Drama: Andra Day - The United States vs. Billie Holiday