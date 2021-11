Daftar Nama CEO & Perusahaan Peraih Indonesia Best Financial Brands Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - The Iconomics menggelar Indonesia Best Financial Brands Awards 2021 (Millennials’ Choice).

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para praktisi industri keuangan yang telah banyak berinovasi dan menunjukkan excellent leadership di tahun 2021, melalui rangkaian survei kepada lebih dari 10.000 responden milenial di bulan September-Oktober 2021.

Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro menjelaskan riset The Iconomics dilakukan terhadap 110 bank umum, 100 perusahaan pembiayaan, 110 perusahaan asuransi (umum dan jiwa), 15 Perusahaan Sekuritas dan 20 perusahaan Financial Technology di Indonesia.

“The Iconomics Research menggunakan empat pendekatan dalam memilih perusahaan jasa keuangan yang layak diberikan apresiasi,” terang Bram melalui keterangannya, Sabtu (20/11).

Empat pendekatan dimaksud Bram yakni, pertama, berdasarkan brand awareness.

Kedua, berdasarkan brand image. Ketiga, berdasarkan customer service reputation.

Keempat, berdasarkan social contribution reputation.

Daftar Nama Peraih Indonesia Best Financial Brands Awards 2021 (Millennials’ Choice):