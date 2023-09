Damping Jokowi Blusukan ke Pasar Johar Karawang, Mendag: Stok Bapok Aman, Semua Harga Turun

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat, hari ini, Kamis (14/9/2023).

Blusukan kepala negara kali ini didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kunjungan ini dalam rangka untuk memastikan stok kebutuhan bahan pokok (bapok) aman.

Kemudian yang kedua, mengecek langsung harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, cabai, hingga bawang merah.

Berdasarkan hasil pantauan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, harga bahan pokok di Karawang tergolong stabil. Bahkan, harga beberapa bahan pokok juga mengalami penurunan.

“Harga-harga alhamdulillah turun, telur di bawah Rp 30 ribu (per kg), cabai Rp 20 ribu (per kg), bawang di bawah Rp 30 ribu (per kg). Semua harga turun, bagus di Karawang,” ujar Zulhas dalam kunjungan di Pasar Johar, Kamis (14/9/2023).

Terkait persedian bahan pokok, Zulhas mengatakan ketersediaan barang melimpah.

Menurutnya, rantai pasok yang lancar akan berdampak terhadap stabilitas harga bahan pokok.