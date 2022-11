Daniel Mananta Ajak Istri Menginap di Rumah UAS, Ternyata Mereka....

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Daniel Mananta menjadi sorotan setelah mengunggah potret bersama Ustaz Abdul Somad (UAS).

Potret itu diambil saat Daniel dan istrinya, Viola berkunjung ke Pekanbaru, Riau. Keduanya, bahkan sempat menginap di rumah UAS.

"Diajak main ke Rumah Omak @ustadzabdulsomad_official di Pekanbaru, Riau," tulis Daniel melalui akunnya di Instagram.

Mantan VJ MTV ini mengaku ingin mencicipi kuliner di kampung halaman Ustaz Abdul Somad.

"Senangnya main ke rumah tetangga!!," lanjut pemain film A Man Called Ahok.

Pada foto unggahan lainnya, Daniel membagikan momen mencicipi kuliner dan ke tempat wisata bersama sang ustaz.

Daniel juga tak segan memamerkan foto bersama sang istri dan UAS di depan sebuah masjid.

"Pekanbaru… Sahabat baru! Banyak unforgettable sweet moments bareng @ustadzabdulsomad_official. Thank you for hosting us…," kata Daniel.