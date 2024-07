Danone Indonesia Berhasil Raih 3 Penghargaan Bergengsi di HR Excellence Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia berhasil meraih prestasi di ajang bergengsi HR Excellence Awards 2024 dengan membawa pulang tiga penghargaan.

Ketiga penghargaan yang dimenangkan itu di tiga kategori. Masing-masing, Silver pada kategori Excellence in the Use of HR Tech, Silver pada kategori Excellence in the Crisis Management Planning, dan Bronze untuk kategori Excellence in the CSR Strategy.

Diselenggarakan di 6 negara di Asia, HR Excellence Awards diadakan untuk mengapresiasi individu maupun tim HR terbaik di masing-masing regional, dan mendorong terciptanya kolaborasi antar profesional HR.



HR Director Danone SN Indonesia Made Dharmadetta memaparkan bahwa apresiasi ini akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi Danone Indonesia untuk terus mengembangkan budaya kerja yang efektif di dalam organisasi.

“Kami berterima kasih dan merasa sangat terhormat atas apresiasi ini. Penghargaan ini akan terus memacu semangat kami untuk terus beradaptasi, berinovasi dalam berbagai aspek termasuk digitalisasi untuk menciptakan budaya kerja yang mengutamakan produktivitas dan efisiensi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan di dalamnya,” papar Made.



Penghargaan kategori Excellence in the Use of HR Tech diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil mengintegrasikan dan mengadaptasi teknologi HR ke dalam strategi SDM untuk mendukung produktivitas dan profitabilitas perusahaan.

Melalui fokus pada bidang teknologi dan analitik di Tim HR, Danone Indonesia menggunakan teknologi dan data untuk menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk keputusan yang berdampak pada pilar budaya, kemampuan, keberlanjutan, dan efisiensi.



Sementara itu, penghargaan pada kategori Excellence in the Crisis Management Planning diberikan pada tim dan organisasi SDM yang telah mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen krisis yang efektif untuk mengurangi dampak kejadian tak terduga pada bisnis dan karyawan mereka.

Danone Indonesia telah menerapkan strategi yang berfokus pada identifikasi potensi krisis yang dapat berdampak pada bisnis dan karyawan, bersama dengan rencana mitigasi terperinci untuk meminimalkan gangguan.

Keberhasilan strategi ini terbukti dengan integrasinya ke dalam perencanaan operasional tahunan selama delapan tahun terakhir. Fokus berkelanjutan pada kesiapsiagaan krisis ini telah terbukti berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan.



HR Excellence Awards juga memberikan apresiasi untuk perusahaan yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial lewat kategori Excellence in the CSR Strategy. Danone Impact Journey sebagai kompas Danone Indonesia dalam menjalankan bisnis, memprioritaskan praktik etis dalam tanggung jawab lingkungan dan dampak sosial yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan dan inisiatif pemerintah.



“Danone Indonesia percaya dengan terus menerapkan nilai-nilai perusahaan dan berfokus untuk menjawab tantangan dan masalah yang ada di masyarakat, kami akan terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan membawa dampak yang lebih luas kepada masyarakat dengan menciptakan tempat kerja terbaik bagi karyawan kami.”, tutup Made.



HR Excellence pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 2019, dan menandai perjalanan 5 tahun HR Excellence di Indonesia, HR Excellence 2024 memberikan apresiasi untuk beragam kategori yang dikurasi dengan cermat dan dinilai langsung oleh para praktisi HR senior yang terkemuka dari sektor publik dan sektor korporasi.(dkk/jpnn)