Danone Indonesia Sabet Penghargaan Atas Upaya Menjaga Keberlanjutan Alam

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia meraih penghargaan Best Companies for Nature and Environmental Sustainability pada ajang CNN Indonesia Awards 2024.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas usaha Danone Indonesia menjaga dan melindungi sumber daya air serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional, khususnya di daerah Jawa Barat.

Ajang penghargaan CNN Indonesia Awards 2024 memberikan penghargaan kepada pemerintah kota dan kabupaten, BUMD, serta pihak swasta di Jawa Barat dengan mengusung tema "Jawa Barat Menyala untuk Indonesia Maju".

Bey Machmudin, Penjabat Gubernur Jawa Barat mengapresiasi kontribusi berbagai pihak untuk kemajuan Jawa Barat dan berharap penghargaan yang diberikan menjadi inspirasi untuk semangat inovasi dan kolaborasi.

Ajang ini jadi apresiasi untuk mereka yang telah memberi kontribusi nyata untuk kemajuan Jawa Barat. Dibutuhkan inovasi dan kolaborasi yang menjadi kunci untuk membawa Jawa Barat dan Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera dan kompetitif.

"Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan dan program yang membawa perubahan positif, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, hingga lingkungan hidup,” tutur Bey Machmudin dalam pidatonya.

Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidi menjelaskan bahwa penghargaan yang diterima Danone Indonesia wujud nyata dari visi Danone Indonesia: One Planet, One Health.

“Dalam menjalankan bisnis, kami berpegang teguh pada visi: One Planet, One Health. Kami percaya, bumi yang sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat pula, sehingga dalam rantai bisnis, pelestarian alam dan lingkungan menjadi prioritas kami," ujarnya.