jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia berjaya di ajang internasional PR Awards 2023.

Perusahaan itu berhasil meraih tiga penghargaan dalam ajang yang diselenggarakan Majalah Marketing Interactive pada 27 April 2023 di Singapura.

Danone Indonesia memperoleh kategori penghargaan dengan peringkat tertinggi yakni Gold di kategori The Best PR Campaign: FMCG untuk program SGM Eksplor - Tunjuk Tangan untuk Generasi Maju Indonesia dan kategori Best Covid-19 Related Campaign untuk program Sentra Vaksinasi Generasi Maju, dan penghargaan dengan peringkat Bronze di kategori PR Champion of the Year.

PR Awards 2023 merupakan ajang penghargaan Public Relations (PR) tahunan ke-10 yang ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja di industri PR dan komunikasi di seluruh kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Oseania.

Penghargaan yang memiliki 42 kategori itu dinilai oleh panel independen terdiri dari praktisi, konsultan, pemimpin industri hingga pakar komunikasi senior dari berbagai industri di beberapa negara.

Corporate Communications Manager Danone Indonesia Arif Mujahidin menyambut baik pencapaian tersebut.

“Kini peran Public Relations telah menjadi pusat perhatian dan makin relevan pada beberapa tahun terakhir di tengah situasi yang tidak menentu," ujar Arif dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (28/4).

Perusahaan, lanjutnya diminta tidak hanya memiliki bisnis yang baik, tetapi juga secara aktif mengedukasi dan mengomunikasikan pesan-pesan positif untuk mendukung Indonesia menjadi lebih sehat dan lestari.