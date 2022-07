Danone Indonesia Raih 6 Penghargaan Dalam Ajang Indonesia PR of The Year 2022

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia berhasil menyabet enam penghargaan untuk empat kategori di ajang Indonesia PR of The Year 2022, yang digelar Majalah MIX MarComm (SWA Group) secara virtual pada Kamis (14/7).

Empat kategori penghargaan itu yakni PR Program of The Year 2022, Outtakes Index PR Program 2022, PR Practitioners Of the Year 2022 (Journalist & Professional Choice), karena berhasil dalam membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingannya melalui program-program PR, maupun menjalankan fungsinya sebagai pelaku praktisi kehumasan sepanjang 2021.

“Fungsi public relations penting bagi bisnis tidak hanya dalam hal reputasi, namun juga dalam menjaga keberlangsungan operasional bisnis tersebut," ujar Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin.

Penghargaan selanjutnya yakni program PR of The Year 2022, yakni: PR Program of The Year kategori Social Program untuk program Stellar Women Entrepreneurship Academy 2021.

Kemudian PR Program of the Year kategori Pandemic PR Program untuk program Penanganan Pandemi COVID-19, Outtakes index PR Program kategori Creative PR untuk program Danone Space Jakarta, Outtakes index PR Program Kategori Pandemi PR untuk program Penanganan Pandemi COVID-19.

Dalam program outtakes index PR Program untuk penanganan pandemi COVID-19, Danone Indonesia mendapatkan nilai outtakes index tertinggi yaitu sebesar 96.

Selain PR Program, Danone Indonesia juga menerima penghargaan untuk praktisi PR, yaitu Arif Mujahidin selaku PR Practitioners of the Year 2022 (Journalist Choice) kategori Spokeperson dan Indah Tri Novita selaku PR Practitioners of the Year 2022 (Professional Choice) kategori Senior PR.

Indah pun mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 253,67 untuk kategori Senior PR Practicioner (profesional choice).