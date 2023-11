Danone Raih 6 Penghargaan di Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives 2023

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia berhasil meraih enam penghargaan sekaligus pada program “Indonesia Best Corporate Sustainablity Initiatives 2023" yang diselenggarakan oleh Majalah MIX MarComm dari SWA Media Group.

Penghargaan yang berhasil diraih baik dalam konteks inisiatif program maupun pada aspek kepemimpinan.

Penghargaan yang diraih ialah pada kategori Indonesia Best Corporate Sustainability Initiatives 2023 dengan sub kategori Circular Economy untuk program #BijakBerplastik dan sub kategori Creative Philanthropy untuk program Water and Sanitation Credit for Rural Community - Based Organization.

Selain itu Danone Indonesia juga meraih kategori Most Engaging Sustainability Initiatives Program 2023 untuk program #BijakBerplastik dan Inclusive Recycling Indonesia (IRI). Semua mendapat predikat Excellent.



Sedangkan penghargaan dalam aspek kepemimpinan diraih pada kategori Indonesia Best Corporate Sustainability Warrior 2023 dengan sub kategori Corporate Sustainability Top Leader untuk Karyanto Wibowo selaku Sustainability Development Director dengan predikat Excellent dan sub kategori Corporate Sustainability Team Warrior untuk Danone Sustainability Team dengan predikat Very Good.

Hal ini menunjukkan pencapaian Danone Indonesia dalam menciptakan pemimpin dan tim yang berperan besar dalam mendorong perusahaannya untuk selalu berkontribusi menciptakan dunia yang lebih baik.



Sustainability Development Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Danone Indonesia.

“Keenam penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja tim Danone Indonesia, khususnya sebagai bukti bahwa bisnis dapat digunakan untuk menciptakan kebaikan melalui inisiatif yang bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat termasuk para konsumen," ujarnya.

Dengan pendekatan berbasis kolaborasi multipihak bersama pemerintah maupun stakeholders, pihaknya berharap dapat memberikan dampak positif yang konkret.

"Kami yakin bahwa pencapaian ini dapat memicu Danone Indonesia untuk terus melanjutkan komitmennya dalam melaksanakan berbagai program kebaikan. Kami berterima kasih dan merasa bangga atas apresiasi yang diberikan dalam ajang Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives 2023,” ungkap Karyanto.



Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm Lis Hendriani menjelaskan penyelenggaraan awarding untuk CSR kali ini berbeda pada umumnya, yang biasanya diberikan kepada korporasi secara umum—tanpa merujuk pada program tertentu yang diselenggarakan perusahaan, Indonesia’s Best Corporate Sustainability Initiatives diberikan kepada korporasi atas program tertentu.