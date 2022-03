DBS Asian Insights Conference 2022: Vaksinasi Berdampak Positif pada Perekeonomian

jpnn.com, JAKARTA - Bank DBS Indonesia kembali mengadakan Asian Insights Conference 2022, yang digelar pada Februari hingga Maret.

Konferensi yang mengangkat tema “Economy and Environment: Towards a Revolutionary Future' ini terbagi menjadi empat sesi.

Pada sesi pertama membicarakan tentang The Road to Endemic - Finding Normal in New Normal menghadirkan keynote speech oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Selain itu ada pakar di bidang kesehatan yakni Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

Kemudian, pakar mikrobiologi Universitas Indonesia Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D dan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara dan Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI Prof. Tjandra Yoga Aditama.

Melalui tema ini, para pakar memberikan wawasan terkait varian Omicron yang belakangan merebak, pengendalian pandemi, serta langkah-langkah pemerintah dalam mendukung pemulihan berbagai sektor di Indonesia.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna optimistis jika program vaksinasi berjalan lancar dan situasi pandemi terkendali dengan baik, maka daya beli akan normal.

Selain itu, meningkatkan kesempatan kerja serta tingkat produksi sehingga membawa manfaat signifikan terhadap perekonomian Indonesia.