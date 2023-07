DeadSquad dan For Revenge Siap Panaskan Hari Ketiga JakCloth 2023

jpnn.com, JAKARTA - Festival clothing dan musik, JakCloth 2023 'Reload Summerfest' memasuki hari ketiga pada Jumat (7/7).

Berbagai keseruan bakal disuguhkan dalam acara yang digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta tersebut.

Selain menghadirkan lebih dari 300 brand clothing lokal, JakCloth 2023 juga dihebohkan dengan konser musik.

Puluhan band dan penyanyi bakal tampil di tiga panggung yang disediakan oleh penyelenggara setiap harinya.

Pada hari ketiga, Jumat (7/7), sejumlah band yang siap beraksi di antaranya, DeadSquad, For Revenge, Stand Here Alone, dan lainnya.

Adapun JakCloth 2023 menyediakan tiga panggung musik untuk menghibur pengunjung.

Panggung RockAroma Stage bakal menampilkan DeadSquad, For Revenge, Stand Here Alone, Starlit, Undelayed, dan Decoy.

Sementara itu, RadioShow Stage menyuguhkan aksi Onadio Leonardo, Feby Putri, Kamar Biru, dan sebagainya.