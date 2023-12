JakCloth 2023 'Year End Sale' Digelar Mulai Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Festival clothing dan musik, JakCloth 2023 'Year End Sale' akan digelar di Smesco Outdoor Arena, Jakarta mulai 21 hingga 25 Desember 2023.

Pada pesta diskon akhir tahun ini, JakCloth 2023 bakal menghadirkan sekitar 200 clothing brand.

Para hadirin bisa berbelanja produk fashion sepuasnya dengan diskon besar-besaran mencapai 90 persen.

Tidak hanya belanja, pengunjung JakCloth 2023 juga bakal dihibur dengan konser musik.

Adapun para band yang siap beraksi terdiri dari KLa Project, Vierratale, Tipe-X, Ada Band, For Revenge, The Jansen, Momonon, Last Child, Stand Here Alone, dan lainnya.

Pada hari pertama, Kamis (21/12), JakCloth 2023 akan dimeriahkan oleh Therapy Session, Fadlan Haikal, Kamar Biru, dan KLa Project.

Open gate lokasi acara bakal dibuka mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai.

Tiket masuk JakCloth 2023 'Year End Sale' sudah dijual secara online mulai dengan harga Rp 20 ribu. (ded/jpnn)