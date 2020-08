Dear Army, Siap-siap Ya! Film Keempat BTS Bakal Tayang Bulan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola asal Korea, BTS akan merilis film keempat mereka berjudul Break the Silence: The Movie, mulai 10 September mendatang.

Film tersebut akan ditayangkan di 70 negara dengan penambahan 40 wilayah pada 24 September, dilansir Variety, Jumat (7/8).

Daftar wilayah mana saja yang menayangkan film tersebut bisa dilihat pada situs btsincimemas.com.

Dalam pengumuman tersebut juga tertulis bahwa tanggal peluncuran akan berbeda-beda di tiap wilayah, dan kemungkinan dapat berubah sesuai dengan peraturan bioskop setempat.

Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, India dan lebih dari 40 negara lain mulai tayang pada 24 September.

Sedangkan negara yang dijadwalkan rilis mulai 10 September adalah Korea, Inggris, Jepang, Spanyol, Rusia, Italia, Prancis, Thailand dan lainnya.

Break the Silence: the Movie mengisahkan tur dunia Love Yourself: Speak Yourself, yang berlangsung di beberapa tempat mulai dari Stadion Wembley hingga Rose Bowl. Film ini juga mencakup konser serta cuplikan di balik layar.

"Film ini akan memberikan penggemar akses luar biasa untuk melihat tur stadion internasional pertama mereka dan ketujuh anggota BTS. Kami berharap dapat menyambut ARMY kembali ke bioskop untuk keempat kalinya dan menyaksikan BTS di layar lebar," ujar CEO Trafalgar Releasing, Marc Allenby.