Delegasi RI Raih Penghargaan di Forum Model OIC Pakistan Conference 2023

jpnn.com - Delegasi Republik Indonesia (RI) meraih penghargaan di forum Model OIC Pakistan Conference 2023 yang digelar di Institute of Regional Studies, Islamabad, Pakistan, 24-26 November 2023.

Forum bertajuk "Charting a Greener Future: OIC’s Role in Combating Climate Change and Protecting the Environment" itu dihadiri 31 peserta, perwakilan 30 negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OIC).

Pada acara yang digelar Model OIC Pakistan National Team, ICYF Eurasian Regional Center, Islamic Organization for Food Security, dan Institute for Regional Studies itu, delegasi RI berasal dari OIC Youth Indonesia dan International Islamic University Islamabad (IIUI).

Delegasi Indonesia yang berasal dari OIC Youth Indonesia ialah Julyadi Sulaiman dan Berkah Rahayu Wina Arsasti, sedangkan dari IIUI diwakili M. Tata Auniyrahman, Lidzikri Ahmad Syaru Robbani, dan Ranya.

Forum itu juga menghasilkan Islamabad Declaration terkait perubahan iklim, dengan sub fokus seperti rekomendasi kebijakan untuk pertanian dan keamanan pangan, transisi energi, teknologi, urbanisasi, ekonomi hijau, pekerjaan hijau, keuangan iklim, keadilan iklim, manajemen risiko konflik dan bencana, serta ekologisme Islam.

Pada sesi penutupan, delegasi yang menjadi representatif State of Qatar, Sahil Yar Muhammad terpilih sebagai Best Delegate. Selain itu, delegasi State of the United Arab Emirates anggota OIC Youth Indonesia, Julyadi Sulaiman terpilih sebagai Most Outstanding Delegate.

Menurut Presiden OIC Youth Indonesia sekaligus ICYF Model OIC Country Coordinator untuk Indonesia Astrid Nadya Rizqita, acara itu merupakan inisiasi yang baik dalam merumuskan OIC climate policy.

"Kami mengapresiasi Model OIC Pakistan National Team yang mengangkat tema lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen OIC untuk memerangi perubahan iklim dan melindungi lingkungan," kata Astrid dikutip dari siaran pers, Sabtu (2/12).