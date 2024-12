Dubes Norwegia Apresiasi Upaya Aksi Penanggulangan Perubahan Iklim Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Rut Kruger Giverin mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) karena melakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Hal itu diungkapkannya saat melakukan penanaman bersama dan berdialog dengan lima KTH di Kalimantan Selatan, Senin, (14/10) lalu.

"Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan,” ucap Rut.

Dia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.

“Semangat dan kerja sama yang bapak dan ibu tunjukkan hari ini, menunjukkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim," kata dia.

RHL di Kalimantan Selatan itu didukung oleh Program Kerjasama Indonesia-Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1.

Kalimantan Selatan sendiri memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 Ha.

Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 mengungkapkan jika pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil yang menggembirakan.