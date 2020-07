Demi Penampilan, Trump Ogah Pakai Masker

Jumat, 03 Juli 2020 – 06:01 WIB

jpnn.com, NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (1/7) mengatakan dirinya mendukung penggunaan masker sebagai upaya untuk memperlambat penyebaran pandemi COVID-19 di AS. Namun, dia pribadi merasa tidak harus mengenakannya.

"Saya sangat mendukung penggunaan masker. Saya kira mengenakan masker itu baik," kata Trump kepada Fox Business, seraya menambahkan bahwa dia akan mengenakan penutup wajah jika berada dalam situasi berdekatan dengan orang lain.

Trump menyampaikan dirinya tidak harus mengenakan masker karena orang-orang di sekitarnya telah menjalani tes. "Maksudnya, saya tidak memiliki masalah mengenakan masker. Tetapi, saya menyukai penampilan saya apa adanya," ujar Trump.

Trump sedang berada dalam tekanan yang semakin besar dari Partai Republik dan Demokrat untuk memberikan contoh kepada negara itu dengan mengenakan masker di tengah melonjaknya kasus coronavirus di AS.

Sebelumnya, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan pada Senin (29/7) bahwa mengenakan masker tidak dapat distigmatisasi, menyerukan penggunaan masker di tempat umum di tengah pandemi.

Sementara itu, Wakil Presiden AS Mike Pence pada Minggu (28/7) mengatakan di CBS News bahwa Gedung Putih sedang berusaha mengikuti arahan dari gubernur dan pejabat lokal lainnya terkait penggunaan masker.

Pada Minggu yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Nancy Pelosi mengatakan mandat federal untuk mengenakan masker di tempat umum "sudah lama tertunda" dan menyalahkan presiden karena tidak memberikan contoh dengan mengenakannya di depan publik. (xinhua/ant/dil/jpnn)



