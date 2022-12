Deraian Air Mata Fajar/Rian Keluar saat Rebut Most Improved Player of The Year dari BWF

jpnn.com - Badminton World Federation (BWF) mengumumkan nama-nama pebulu tangkis dan para-badminton terbaik tahun 2022.

Dalam acara yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Senin (5/12/2022) malam WIB, tercatat wakil Indonesia meraih satu gelar.

Dari empat wakil Merah Putih yang masuk nominasi, satu gelar sukses dibawa pulang ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Peraih medali perak Asian Games 2018 itu dianugerahi most improved player of the year dari BWF.

Gelar individu tersebut bisa dibilang menjadi ajang pembuktian Fajar/Rian seusai tahun lalu tampil kurang konsisten.

Tahun ini, pasangan berakronim FajRi itu delapan kali masuk final dan merebut empat gelar juara.

Atas prestasi tersebut, ganda putra ranking tiga dunia itu mengalahkan sejumlah nominasi, seperti tunggal putra India, Prannoy HS (India) dan ganda putri Korea, Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong.

Fajar/Rian sendiri mengaku bersyukur dengan penghargaan individu yang diberikan BWF.