Derbi Manchester: MU dan City Sama-Sama Mandul

jpnn.com, MANCHESTER - Untuk pertama kalinya dalam tiga tahun derbi Manchester di Old Trafford, United dan City berbagi hasil imbang tanpa gol.

Pada laga pekan ke-12 Premier League, Minggu (13/12) dini hari WIB itu MU dan City sama-sama punya peluang.

Salah satunya di babak pertama, saat gelandang Setan Merah Scott McTominay melepaskan tembakan yang hanya sedikit melebar dari tiang jauh City.

Sementara peluang City berasal dari sepakan Raheem Sterling yang masih diblok oleh Harry Maguire.

3 - Manchester United have failed to score in three home league games this season, one more than in the whole of the 2019-20 campaign at Old Trafford. Nightmare. pic.twitter.com/RfJbgJa5a3 — OptaJoe (@OptaJoe) December 12, 2020