Detik-Detik Kekalahan Praveen/Melati di Semifinal Denmark Open, Ada Ketakutan

jpnn.com, ODENSE - Pelatih ganda campuran Indonesia Nova Widianto mengatakan kekalahan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti di semifinal Denmark Open 2021 sangat menyesakkan dada.

Berhadapan dengan delegasi Thailand Dechapol Puvaranukroh/Sapsiree Taerattanachai di Odense Sports Park, Denmark, Sabtu (23/10), Praveen/Melati sempat merebut gim pertama, tetapi kalah di dua gim berikutnya 21-16, 17-21, 20-22 dalam laga berdurasi 65 menit.

"Memang kalahnya agak nyesek, kurang hoki. Secara permainan mereka (PraMel) terbawa pola permainan lawan yang bermain panjang ke belakang,” kata Nova dalam rilis pers PBSI.

Nova mengakui permainan Praveen yang biasanya piawai melepaskan smes mematikan, juga kurang efektif karena beberapa kali justru terlalu melebar atau menyangkut net.

Finals to play for as ???????? Jordan/Oktavianti and ???????? Puavaranukroh/Taerattanachai go the distance.#BWFWorldTour #DenmarkOpen2021 #RaiseARacket ???? pic.twitter.com/27pbPfodMG