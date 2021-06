Dewi Perssik Datangi Rumah Denise Chariesta, Tantang Duel

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan penyanyi dangdut Dewi Perssik dengan selebgram Denise Chariesta alias Denise Cadel terus berlanjut.

Setelah menantang duel tinju, Dewi Perssik kini mendadak mendatangi rumah Denise.

"Cemen lu, mental sosmed bye. Gue tanggapi, kalau lu berani, ketemu gue ya cadel," ungkap Dewi Perssik melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (10/6).

Baca Juga: Ini yang Membuat Nikita Mirzani Mau Menikah Lagi

Dalam video yang diunggah, pelantun Mimpi Manis itu tampak mendatangi rumah Denise bersama sejumlah orang.

Akan tetapi, Dewi Perssik menegaskan ia membawa rombongan bukan bermaksud mengeroyok.

"Jangan bilang keroyokan, dijamin mereka cuma nonton aja. Yuk one by one, tunggu saja ya kalau gue datang tiba-tiba," lanjut mantan istri Saipul Jamil itu.

Keributan mereka bermula ketika Denise jadi bintang tamu di program Pagi-pagi Ambyar di Trans TV.

Dalam program tersebut, Denise hendak menyelesaikan masalahnya dengan Uya Kuya.