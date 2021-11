Di Forum Ini, Sudirman Said Singgung Transparansi Organisasi Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said tampil sebagai pembicara dalam International Conference Preventing Fraud and Corruption in Humanitrian Operation.

Di dalam konferensi yang diselenggarakan International Federation of Red Cross (IFRC), Sudirman membawakan materi dengan topik Managing Fraud and Corruption Risk in Humanitarian Operation: a Behavioral Perspective.

Konferensi tersebut diikuti 350 peserta dari para pengurus dan aktivis gerakan kepalangmerahan seluruh dunia.

Sudirman menegaskan operasi kemanusiaan dalam situasi darurat, semua pihak wajib menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Ini bisa diciptakan dengan standar operasional prosedur atau SOP ketat dan sistem audit serta kepatuhan yang canggih.

Selain sistem tata kelola, dibutuhkan juga integritas manusia yang mengelolanya. Menurutnya, sistem yang kuat sekalipun bisa jebol jika ada niat untuk mencuri dan mengakali prosedur. Itu sebabnya, integritas, etika, dan orientasi membantu menjadi benteng untuk menghindari korupsi.

"Dalam operasi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana, gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah harus menjaga agar semua pihak yang terlibat memiliki nilai-nilai luhur dan integritas tinggi," ungkap Sudirman dalam siaran pers, Jumat (19/11).

Menurutnya, transparansi dan integritas tinggi harus dimiliki seluruh unsur yang terlibat. Bukan saja pengurus atau board members organisasi kepalangmerahan, tetapi juga semua relawan, staf bahkan vendor harus diisi orang-orang yang berdedikasi tinggi.

Peran pemimpin, kata Sudirman, penting untuk menjadi teladan. Pemimpin organisasi kemanusiaan harus menunjukkan nol toleransi terhadap korupsi dan kecurangan dalam kegiatannya.