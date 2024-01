Diaspora Indonesia di Mesir Dukung Komitmen Ganjar-Mahfud Sejahterakan Guru Agama

jpnn.com, KAIRO - Mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, Kairo, Mesir Syadila Rizqy Al-Anhar (Syadil) mengatakan spiritualitas, budi pekerti, dan perasaan saling hormat-menghormati sesama anak bangsa menjadi kunci terciptanya persatuan dan harmoni di tengah keberagaman di Indonesia.

Syadil menyayangkan, akhir-akhir ini marak terjadi peristiwa kekerasan, perundungan, hingga penghilangan nyawa di antara anak muda yang sesungguhnya mencederai nilai-nilai budi pekerti, kemanusiaan, harmonisasi, dan persatuan sesama anak bangsa.

Program Ganjar-Mahfud yang berkomitmen memberikan insentif pada guru agama, kata Syadil, dapat menjadi satu kunci dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) berbudi pekerti dan unggul.

“Kekerasan, perundungan, hingga penghilangan nyawa yang dengan mudah dilakukan oleh anak bangsa pada sesamanya sungguh menyedihkan. Pemerintah dan berbagai pihak harus memberi perhatian serius pada fenomena ini," ujar Syadil saat diskusi dalam agenda mengaji politik bertajuk ‘Menatap Masa Depan Anak Bangsa: Benarkah Budi Pekerti telah hilang di tengah Globalisasi Kini?’ yang diselenggarakan di Jantung Ibu Kota Mesir, Kairo, Jumat malam (5/1/24).

"Spiritualitas dan akhlak harus menjadi tema sentral yang diajarkan di setiap lembaga pendidikan. Sebab itu, komitmen Ganjar-Mahfud dalam memberikan kesejahteraan bagi guru agama merupakan langkah konkret dalam mencetak generasi muda yang berbudi pekerti luhur,“ imbuh Wakil Ketua Tim Pemenangan Muda Diaspora Ganjar-Mahfud Kawasan Timur-Tengah Afrika.

Selanjutnya, Syadil bersama diaspora muda di Timur-Tengah Afrika yang tergabung ke dalam 'Africa and Middle East and Africa for Ganjar-Mahfud' berkomitmen menggalang sebuah gerakan moral dan praktis menghambat laju maraknya perilaku demoralisasi yang tidak sejalan dengan warisan nilai dan budaya bangsa.

Dia menyarankan jangan sampai membiarkan gaya hidup anak muda yang mudah mencaci-maki, berkelahi, dan suka memecah belah itu terus menghiasi kehidupan berbangsa.

Nilai dan budaya asli Indonesia yang ramah, senang gotong-royong, dan guyub tergerus dengan budaya asing yang individualis. Masyarakat butuh teladan tentang bagaimana semestinya kita merayakan kebhinekaan.