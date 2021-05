Dibantu HONNE, BEKA Rilis Album Perdana

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi pop asal Inggris, BEKA merilis mini album (EP) perdana berjudul I'll Be There.

Berisi enam lagu, album tersebut diproduseri oleh duo pop, HONNE.

BEKA menyuguhkan tiga lagu baru dalam album ini, yaitu Green Lights, Still Cool, dan I’ll Be There (Lagoon Session).

Tiga materi lainnya merupakan single yang dirilis sebelumnya, seperti More Than Friends (feat. HONNE), My One, dan I’ll Be There.

BEKA mulai mengerjakan mini album I'll Be There setelah ia menjadi featuring artist pada album kedua HONNE.

Dia menyumbang suara pada lagu berjudul Crying Over You dan Location Unknown.

"Saya telah menghabiskan beberapa tahun travelling bersama HONNE, mereka memberikan saya keberanian untuk menulis lagu sendiri," kata BEKA dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (9/5).

BEKA menyajikan musik pop yang ditaburi dengan nuansa neo-soul dan R&B dalam albumnya.