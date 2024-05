Digelar di ICE BSD, Pet Fest Indonesia Hadirkan Cesar Milan

jpnn.com, TANGERANG - Festival hewan peliharaan, Pet Fest Indonesia akan digelar di ICE BSD pada 21-23 Juni 2024.

Pet Fest Indonesia bukan sekadar festival, tetapi juga momen spesial bagi setiap pengunjungnya.

Tak hanya anjing dan kuncing, hewan peliharaan lainnya bisa ditemukan di festival hasil kolaborasi USS, International Creative Event (ICE), dan Hyde Park ini.

Mulai dari kelinci, sugar glider, dan berbagai macam unggas, sampai reptil, juga hewan eksotis.

Event Creator & Partnership Director of ICE Edwina Tirta mengungkapkan, Pet Fest Indonesia akan menyajikan serangkaian kegiatan yang menginspirasi, seperti Pet Exhibition, Workshop, Grooming Demo, Fun Talk, dan Coaching Clinic.

"Pengunjung akan diperkenalkan pada berbagai aspek perawatan, pelatihan, dan komunikasi dengan hewan peliharaan, yang semuanya dipandu oleh para ahli terbaik di bidangnya," kata Edwina Tirta, dalam keterangannya, Jumat (17/5).

Kali ini, Pet Fest Indonesia menghadirkan special guest, seperti Animal Communicator Drh. Rajanti Fitriani, Pet Stylist dari Korea, Lee Hyun Ae; hingga pakar perilaku anjing terkenal di dunia, Cesar Millan.

Cesar Millan "the World Famous Dog Behaviorist" akan membagikan pengetahuan dan wawasan dalam "The Cesar Millan's Way" di sesi Coaching Clinic dan Fun Talk.