Dikabarkan Bakal Vakum Dari TV, Daniel Mananta Beri Jawaban Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Daniel Mananta menjawab rumor dirinya bakal vakum dari dunia pertelevisian.

Daniel Mananta menegaskan dirinya akan tetap menghibur masyarakat Indonesia melalui layar kaca.

"Gue bakal tetap ada di televisi, dunia entertainment, tetap akan menghibur masyarakat di dunia pertelevisian," ujar Daniel Mananta di Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (5/7) malam.

Pria 40 tahun itu tampak heran mengapa bisa dirumorkan seperti itu.

Sebab hingga kini, dirinya tetap menunjukkan eksistensinya di dunia pertelevisian, walaupun tak sesering dulu.

Dia, bahkan sudah memiliki jadwal membawakan acara untuk sebuah stasiun televisi dalan waktu dekat.

"So i don't even know itu rumor dari mana kalau misal gue vakum dari pertelevisian," kata Daniel Mananta.



Saat ini, dia mengaku sedang fokus dengan kanal YouTube miliknya.

Selain itu, mantan pembawa acara Indonesia Idol tersebut juga sedang memproduseri sebuah film.