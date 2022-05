Dikabarkan Kehilangan 8 Juta Followers,Deddy Corbuzier Merespons Begini, Tegas!

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzeir menanggapi pemberitaan terkait kehilangan 8 juta followers imbas konten video bareng, Ragil Mahardika.

Dia mengatakan bahwa informasi kehilanggan followes itu tidak benar atau hoaks.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Deddy Corbuzier melalui akun miliknya di Instagram.

"No no. my followers aren't what you guys think (Tidak tidak. Pengikutku tidak seperti yang kalian pikirkan)," tulis pria berkepala plontos itu, dikutip Rabu (11/5).

Mantan suami Kalina Ocktarianny itu menilai wajar jika ada pihak tidak menyukai kontennya.

Namun, dia meminta untuk tidak menyebarkan berita bohong.

"Enggak suka enggak masalah. Nyebar hoaksnya yang lucu," tutur dia.

Unggahan foto Deddy Corbuzier itu langsung mendapatkan respons dari berbagai warganet termasuk sang kekasihnya, Sabrina Chairunnisa.