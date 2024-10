Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Verrell Bramasta: Saya Resmi Milik Rakyat

jpnn.com - Verrell Bramasta dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/10/2024).

Setelah pelantikan, Verrell mengatakan bahwa dia sudah sepenuhnya milik rakyat.

"Alhamdulillah, kegiatan hari ini lancar. Dan saat ini saya sudah resmi jadi milik masyarakat," ujar Verrel.

Politikus PAN itu bahkan menyatakan kesiapan untuk diganggu oleh rakyat, terutama masyarakat di daerah pemilihannya.

"Jadi, kalau ada yang dirasa nanti kinerja saya enggak beres, enggak benar, saya siap diteror dan digangguin sama masyarakat. Khususnya teman-teman dapil saya, Jabar VII," tutur Verrell.

Pria kelahiran 11 September 1996 itu menyadari bahwa sebagai seorang figur publik, keputusannya terjun ke dunia politik tentu menarik perhatian banyak pihak.

Namun, Verrell Bramasta memastikan keputusan masuk ke politik sudah dia pikirkan dengan pertimbangan matang.

"Memang berada di dunia yang sangat berbeda dengan sebelumnya, terkesan mengerikan. Cuma, ya, di situ tantangannya, kan? Dan dari dulu saya memang hidup dari tantangan. So, let's do what we started,” ucap Verrell.