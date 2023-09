Diminta Makan Seblak, Kim Bum Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Korea Selatan, Kim Bum mengaku menyukai beberapa makanan Indonesia.

Salah satu makanan khas Indonesia yang pernah dia coba adalah nasi goreng.

Hal itu disampaikan oleh Kim Bum saat acara konferensi pers menjelang fan meeting.

"Suka banget makanan Indonesia. Nasi goreng, mie goreng, tapi belum sempat makan nih. Jadinya mungkin setelah acara ini akan makan," kata Kim Bum di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Saat ini, pemain drama Korea (drakor) Boys Over Flowers itu memang sedang berada di Jakarta.

Kedatangan pria 34 tahun itu guna menyapa para penggemarnya di Indonesia dalam acara fan meeting bertajuk Between U and Me di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

Saat ditanya apakah dirinya mencari rekomendasi makanan sendiri atau dari orang lain ketika berpergian ke luar negeri, dia mengaku lebih senang melakukannya sendiri.

Meski begitu, pemain drakor Tale of the Nine Tailed itu dengan senang hati apabila mendapat rekomendasi makanan dari orang sekitarnya.