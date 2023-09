Kim Bum Pilih Makanan Ini yang Menjadi Favoritnya, Alasannya Mengejutkan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktor asal Korea Selatan, Kim Bum membocorkan makanan Indonesia favoritnya.

Dalam fan meeting bertajuk Between U and Me yang digelar di Grand Ballrom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Minggu (3/9) malam, Kim Bum ditanyai soal makan Indonesia favoritnya.

Ada empat makanan Indonesia yang ditunjukkan kepada aktor 34 tahun itu, yakni soto, nasi goreng, sate, dan bakso.

Pemain drama Korea (drakor) Boys Over Flowers itu lantas mengungkapkan makanan kesukaannya.

"Sate," ujar Kim Bum di Grand Ballrom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Pria kelahiran 7 Juli 1989 itu mengaku sempat bingung untuk memilih antara nasi goreng dan sate.

Akan tetapi, akhirnya dia memilih sate sebagai makanan Indonesia favoritnya.

Pemain drakor Tale of The Nine Tailed itu menjelaskan alasannya.