Dinilai Tidak Peduli dengan Anak oleh Celine Evangelista, Stefan William Lakukan Ini

Aktor Stefan William akhirnya menengok anak-anaknya setelah disindir oleh mantan istrinya, Celine Evangelista.

Dia membagikan momen bertemu dengan buah hatinya melalui akun miliknya di Instagram.

Dalam foto tersebut, Stefan William tampak menggendong anak-anaknya makin berat.

"My lil bro Cio and Koa so heavy now," ungkap Stefan William, Selasa (17/10).

Hubungan Celine Evangelista dengan Stefan William sempat jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, Celine Evangelista mengaku kecewa atas sikap Stefan William yang tidak peduli dengan anak-anaknya.

Stefan William tidak mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak-anaknya yang merayakan pertambahan usia belum lama ini.

"Belum ada ucapan, anakku kan dua-duanya yang cowok ulang tahun," kata Celine Evangelista saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.