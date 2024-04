Dino Patti Djalal Nilai Prabowo jadi Wajah Baru Politik Luar Negeri Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal memuji sosok Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dalam kancah global.

Dino menilai Prabowo menjadi wajah baru bagi politik luar negeri Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Dino melalui akun resmi Instagram FPCI pada Jumat (5/4) seusai kunjungan Prabowo ke China bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan ke Jepang bertemu PM Fumio Kishida.

Dino menjelaskan ada beberapa sinyal yang tersirat dalam pertemuan itu.

Pertama, China sedang dengan cerdik melakukan diplomasi proaktif untuk merangkul dan membangun hubungan presiden terpilih Indonesia.

Kedua, Dino juga menyorot Xi Jinping yang menghormati kedatangan Prabowo hingga dipersiapkan protokoler khusus saat menyambut kedatangan di bandara.

China ingin dari awal menunjukkan sikap respect terhadap presiden Indonesia terpilih, Prabowo.

"It’s the Asian thing to do. Sekaligus memberikan kesempatan untuk membangun rapor pribadi antara Xi Jinping dan Prabowo,” ujar Dino Patti Djalal.