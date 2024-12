Diplomasi Parlemen, Fraksi PKS Perjuangkan Perlindungan & Kesejahteraan Anak ke Markas PBB

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memimpin delegasi Fraksi PKS bertemu dengan Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Kekerasan Terhadap Anak atau Special Representatives of Secretary General for Violence Against Children.

Pertemuan yang diselenggarakan di PBB, New York, Amerika Serikat, ini membahas agenda perlindungan dan kesejahteraan anak yang meliputi masalah-masalah kesehatan, pendidikan, serta kemajuan anak-anak di berbagai negara, khususnya di Indonesia, untuk mewujudkan masa depan dunia yang lebih baik dan ramah untuk anak.

Delegasi Fraksi PKS yang terdiri dari Jazuli Juwaini, anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi I Habib Idrus Al Jufri, anggota Komisi V Yanuar Arif Wibowo, anggota Komisi VI Ismail Bachtiar, anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani dan Muhammad Haris, serta anggota Komisi XIII Meity Rahmatia, bertemu dengan Pablo Espienella dari Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB.

Delegasi disambut Duta Besar LBBP Wakil Tetap RI Untuk PBB New York/Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, didampingi Deputi Wakil Tetap RI Untuk PBB New York Duta Besar Hari Prabowo.

Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan Fraksi PKS DPR RI memiliki kepedulian besar terhadap isu dan permasalahan anak-anak yang merupakan generasi masa depan dunia.

Menurut dia, maju mundurnya dunia dan peradaban umat manusia ada di tangan para anak-anak sebagai generasi masa depan.

"Maka kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan tempat terbaik bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak di muka bumi," kata Jazuli dikutip dari siaran pers, Jumat (13/12).

Sebagai bagian dari parlemen, Fraksi PKS memiliki peran besar dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan memastikan akuntabilitas kebijakan untuk kesejahteraan, serta mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak Indonesia.