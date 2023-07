Direktur Eksekutif CSIIS Maju Jadi Caleg Dapil DPR RI, Optimis Tembus ke Senayan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksuktif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Dr Sholeh Basyari maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Dia ikut bertarung di Dapil Jatim VIII yang meliputi Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi.

Sholeh sendiri pernah tersangkut tindak pidana pencabulan dan sudah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun pada tahun 2017-2021.

Sholeh menyatakan saat ini dirinya bergabung dengan Partai Hanura dan siap maju sebagai caleg DPR RI.

Dia menilai Partai Hanura merupakan pilihan tepat baginya dalam meniti karir politik.

Sholeh mengungkapkan dirinya memilih Dapil Jatim VII lantaran dirinya lahir di Ponorogo dan anak tokoh Nahdlatul Ulama di daerah tersebut.

Dia bahkan mengaku mengenali komunitas kesenian reog yang merupakan salah satu basis suara di daerah Ponorogo.

"Ponorogo adalah reog dan saya mengenal baik jaringan warok plus komunitas reog serta warga mayoritas," kata Sholeh dalam keterangannya, Sabtu (6/7).