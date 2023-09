CSIIS: Pasangan AMIN Kian Percaya Diri, tetapi Tidak Mulus

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menilai pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin semakin percaya diri.

Dia menilai hal itu didasari beberapa faktor. Pertama, rapat umum di sejumlah daerah yang sangat sukses seperti rapat akbar di Makassar.

Sholeh menilai rapat itu seperti nyaris meneror semua kekuatan politik di republik ini, utamanya atas Prabowo dan Ganjar.

"Anies dan Muhaimin kompak hadir pada show of force perdana setelah terbentuknya peleburan tim capres-cawapres PKB, NasDem, PKS serta tim delapan pimpinan Sudirman Said," kata Sholeh dalam keterangannya, Kamis (28/9).

Dia menyebutkan setelah acara tersebut, sejumlah lembaga survei juga merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan kenaikan signifikan elektabilitas Anies setelah bergabungnya Cak Imin.

Hal itu tercermin dalam rilis survei ARCI, di Jawa Timur dan Indikator Politik di Daerah Khusus Ibukota ( DKI) Jakarta.

Faktor ketiga jelas Dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Ponorogo itu, narasi perubahan (untuk tidak menyebut oposisi), menjadi mantra yang hampir mengubah kesadaran politik publik.

"Perubahan sekaligus tawaran-tawaran solusi atas kasus seperti di Rempang, Kepulauan Riau ataupun pembakaran kantor Bupati akibat konflik tambang di Gorontalo, turut mendongkrak harapan publik pada pasangan Amin," kata Sholeh.