Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Romy Wijayanto Raih Indonesia Best CFO Award 2024

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Romy Wijayanto meraih penghargaan Best Performance Chief Financial Officer in Strategy Roadmap Implementation to Reach Sustainable Financial Performance Goals, (Category: Regional Bank). Romy merupakan salah satu dari 16 direktur keuangan atau chief financial officer (CFO) terbaik dari berbagai industri.

Romy Wijayanto menyampaikan apresiasi kepada pemegang saham, otoritas, nasabah, dan mitra kerja yang memberikan kepercayaan terhadap Bank DKI.

Romy menyebutkan Bank DKI sejak 2021 telah mengimplementasikan Program Transformasi 5.0 dengan fondasi utama perbaikan pada bidang human capital, organisasi dan budaya, digital and operasional yang disertai pilar bisnis yang mendukung berbagai program pemprov yang terdiri dari lending, funding, ecosystem.

“Semuanya dikerangkai dengan perbaikan governance, risk dan compliance (GRC) yang diharapkan dapat menjadikan kinerja yang berkelanjutan dengan budaya yang 'Walk the Talk',” tutur Romy.

CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan menjelaskan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi bagi para direktur keuangan atas peran dan kontribusi dalam kepemimpinan dan inovasi bisnis.

"CFO harus selalu mengikuti perkembangan. Salah satu hal yang menjadi titik perhatian industri dalam level global, yaitu masalah ekonomi berkelanjutan,” ucap Ihsan dalam keterangannya, Jumat (2/1).

Menurut dia, seorang CFO harus berkomitmen kepada perusahaan, mendukung setiap upaya dan inisiatif green economy terkait ESG (environment, social, governance) demi mewujudkan tata kelola perusahaan yang ramah lingkungan.

“CFO harus menjadi motor penggerak inovasi dan menjadi value driver pada perkembangan bisnis yang mengintegrasikan dengan perkembangan teknologi," kata dia.