Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Terima Penghargaan 10 Most Popular CFO

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Romy Wijayanto menerima penghargaan sebagai 10 Most Popular Chief Financial Officer (CFO) 2023.

Penghargaan itu diperoleh pada gelaran 'Best 50 Financial Institution Awards 2023 (5th Anniversary) dan 10 Most Popular CFO Awards 2023', Senin (27/11) lalu.

The Iconomics menggelar 'Best 50 Financial Institution Awards 2023 (5th Anniversary) dan 10 Most Popular CFO Awards 2023' sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku industri keuangan dan para CFO terpilih yang diperoleh dari survei dengan lebih dari 10.000 responden dari 10 kota besar di Indonesia.

Di antaranya Jakarta (Jabodetabek), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Balikpapan, dan Makassar.

Romy terpilih sebagai salah satu dari 10 peraih Most Popular CFO 2023 bersama Direktur Keuangan berprestasi lainnya, yaitu CFO Bank Mandiri Sigit Prastowo, CFO BCA Vera Eve Lim, CFO BRI Viviana Dyah Ayu Retno.

Kemudian, CFO BNI Life Insurance Eben Eser Nainggolan, CFO Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha, CFO Bank Syariah Indonesia Ade Cahyo Nugroho, CFO BTN Nofry Rony Poetra, CFO Bank Nagari Sania Putra, hingga CFO Asuransi Tugu Pratama Indonesia Emil Hakim.

Baca Juga: Bank DKI dan Pasar Jaya Jalin Kerja Sama Demi Mempermudah Pedagang

Romy Wijayanto menyampaikan rasa syukur dan merasa sangat senang atas penghargaan yang diberikan oleh The Iconomics.

"Penghargaan ini juga kami dedikasikan kepada segenap pemegang saham Pemprov DKI Jakarta, regulator, OJK, nasabah, dan seluruh mitra kerja atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank DKI,” ucap Romy, dalam keterangannya, Kamis (30/11).