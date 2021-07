Disney Luncurkan Ultimate Princess Celebration, Gandeng 8 Brand Lokal, Yuk Intip!

jpnn.com, JAKARTA - Disney menggandeng delapan brand lokal Indonesia meluncurkan koleksi spesial bertajuk Ultimate Princess Celebration.



Kedelapan brand lokal tersebut ialah Buttonscarves, Hypefast (Nona & WSQ), Ittaherl, JD.ID x HIJUP, Puru Kambera, shop at velvet, dan UBS.



Peluncuran produk fesyen itu dalam rangka merayakan keberanian dan kebaikan para tokoh utama Disney.



Adapun koleksi kolaborasi tersebut akan dibalut sentuhan karakter Disney Princess.



Direktur Desain Asia Tenggara, India dan MENA The Walt Disney Company Wanda Rau mengatakan pihaknya menyambut gembira kolaborasi tersebut.



"Ultimate Princess Celebration merupakan perayaan untuk mengangkat talenta lokal dan memberikan wadah dalam menunjukkan kreativitas mereka serta berbagi cerita," ujar Wanda Rau melalui konferensi pers virtual, belum lama ini.



Melalui peluncuran kolaborasi spesial tersebut, diharapkan para pencinta Disney Princess dapat merasakan sentuhan masing-masing karakter.



"Jadilah Cinderella yang tidak pernah menyerah, Snow White yang mencari kekuatan pada persahabatan, atau Aurora yang menginspirasi kita untuk membuat mimpi jadi kenyataan," ucap Wanda Rau.



"Nilai-nilai inilah yang terus bergema di seluruh budaya dan generasi," imbuh dia.



Koleksi terbatas dari Ultimate Princess Celebration mencakup pakaian, sepatu, aksesori, dan juga lainnya.



Koleksi fesyen ini memadukan nostalgia dan tren masa kini.



Pemilik brand Puru Kambera, Ragil Silvia mengatakan bahwa enam produknya terinspirasi dari masing-masing karakter Disney Princess.



Koleksinya tersebut tersedia dalam berbagai warna yang tertuang di scarf.



"Kami ingin menciptakan karya yang menceritakan sebuah pesan tentang keberanian dan kepercayaan diri tanpa pernah lupa untuk selalu berbagi kasih, serta kebaikan kepada orang lain," tutur Ragil Silvia.



Enam koleksi terbatas dari Puru Kambera terinspirasi dari Putri Mulan, Cinderella, Belle, Rapunzel, dan Snow White.



Kemudian Buttonscarves meluncurkan koleksi yang terinpirasi dari jiwa kebebasan yang dimiliki Ariel.



Koleksi menghadirkan sepuluh jenis syal premium dengan warna menawan yang terinspirasi dari warna laut segar.



Koleksi lain dari brand Ittaherl yang menghadirkan sepatu dengan tenun mawar ajaib dan siluet gaun kuning dari kisah Belle, hingga sentuhan kristal mempesona yang terinspirasi dari sepatu kaca Cinderella.



Lalu brand USB menghadirkan beragam koleksi perhiasan yang terinspirasi dari Disney Princess Cinderella, Jasmine, Mulan, Snow White, Belle, Ariel, dan Rapunzel.



Lain halnya brand lokal Nona menghadirkan koleksi yang menampilkan tujuh kurcaci, Flounder, dan Genie dari kisan Putri Disney.



Kemudian brand shop at velvet menghadirkan produk berbeda yang terinspirasi dari karya seni klasik Putri Disney.



Koleksi tersebut menampilkan sentuhan Cinderella, Aurora, Ariel dan Putri Salju dengan total 50 produk yang terdiri dari atasan, gaun, bawahan, luaran dan banyak lagi.



WSQ memberikan sentuhan unik pada koleksi Ultimate Princess Celebration yang menyoroti penjahat dalam kisah Putri Disney.



Koleksi busana yang dihadirkan oleh brand WSQ pun lebih terkesan edgy.



JD.ID x HIJUP menghadirkan koleksi Ultimate Princess Celebration yang terinspirasi dari Moana dan menyoroti kecantikan dari pantai dan laut. (mcr7/jpnn)