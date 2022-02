Diusung Jadi Capres, Erick Thohir Dinilai Bawa Angin Segar untuk Dunia Olahraga

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih sepakbola nasional Nilmaizar menyebut Erick Thohir sudah berbuat banyak untuk dunia olahraga di Indonesia.

Hal itu disampaikan saat acara diagol dan bedah visi yang diselenggarakan oleh Gerakan Transformasi Indonesia (GET One) di Ballroom Grand Basko Hotel Padang, Sumatera Barat, Kamis (17/2).

GET One adalah salah satu pihak yang mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.



Dalam pemaparannya, Nilmaizar yang juga eks pemain Timnas Indonesia menyebutkan mengaku baru mengetahui Erick Thohir setelah Menteri BUMN itu menjadi Presiden Klub Inter Milan.



"Sejak itu saya baru mencari tahu tentang Pak Erick. Ternyata sudah begitu banyak yang dilakukannya di dunia olahraga," kata eks pelatih Timnas itu.



Nilmaizar juga mengatakan visi transformasi Erick Thohir dalam dunia olahraga bukan hanya sekedar wacana, tetapi telah berjalan sejak beberapa waktu terakhir.



"Jika Pak Erick mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin bangsa, sudah tentu ini akan menjadi anugerah tersendiri bagi kalangan dunia olahraga di Indonesia," lanjutnya.



Ketua Umum GET One Lukman Edy yang turut hadir dalam dialog tersebut menjelaskan secara gamblang semua visi transformasi Erick Thohir.



Dia menyebutkan pihaknya ingin masyarakat lebih mengenal Erick Thohir, bukan hanya foto di baliho dan spanduk-spanduk.



"Namun, lebih kepada pemikiran, program dan hasil kerja beliau," ujar mantan menteri termuda Kabinet Indonesia Bersatu tersebut.



Dia juga menyoroti belakangan marak deklarasi dukungan kepada para capres, tetapi tidak mengenalkan capres tersebut secara utuh.



"Kami tidak ingin masyarakat membeli kucing dalam karung. Kami ingin masyarakat paham dengan visi transformasi yang diusung Pak Erick. Pemikiran-pemikirannya tentang Indonesia ke depan dan mari kita bedah sama-sama," imbuh politisi senior PKB ini.



Dalam kegiatan yang dihadiri para tokoh masyarakat, kalangan kampus dan ratusan orang milenial ini, GET One juga membuka kesempatan untuk ikut bergabung, menyebarkan virus transformasi Erick Thohir ini ke seluruh Indonesia.



Pada tahap awal ini, GET One akan mengukuhkan Dewan Koordinator Wilayah (DKW) pada 34 propinsi, yang nantinya akan berlanjut pembentukan Dewan Koordinator Daerah (DKD) untuk kabupaten dan kota.(mcr8/jpnn)



